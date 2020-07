Avanza UIL a paso lento en busca de regreso en deporte escolar

Si bien muchas áreas de Texas, especialmente aquí en el Valle del Río Grande, crecen en la curva de infección de COVID-19, en lugar de bajarla, la UIL continúa avanzando, incluso a paso de tortuga, en sus intentos de prepararse para un año escolar de preparatoria con deportes.

El cuerpo directivo de casi todas las competencias deportivas, musicales y académicas de escuelas públicas en Texas, recientemente envió correos electrónicos a directores y entrenadores deportivos en todo el estado con su último plan con respecto a las escuelas y sus programas deportivos.

“Las escuelas podrán incluir un acceso limitado a los vestidores y entrenamientos que incluyan a uno o más estudiantes ofensivos contra uno o más estudiantes en defensa a partir del 13 de julio”, decía el correo electrónico. “Las escuelas deben considerar sus condiciones locales y planificar cuidadosamente para permitir estas actividades. UIL publicará información actualizada de actividades de verano relacionadas con esto en los próximos días”.

Los entrenadores y directivos deportivos, sin embargo, no confían demasiado en que podrán avanzar a este nivel de participación.

Los programas de fuerza y acondicionamiento de verano fueron suspendidos o cancelados en la mayoría de los distritos escolares del Valle. Edinburg ni siquiera había comenzado su programa antes de que la amenaza de COVID-19 los llevara a suspender los entrenamientos de verano.

Sin embargo, la Escuela Preparatoria Mission Veterans continuó con su programa y recientemente se detuvo por un período de dos semanas.

Paula González, directora de deportes del Distrito Escolar Independiente de McAllen, dijo que a pesar de que la UIL está avanzando, todavía quiere tener un plan para su distrito.

“Nos reuniremos con los coordinadores de cada escuela y elaboraremos un plan y obtendremos la aprobación del distrito”, dijo. “Hemos hablado sobre fútbol americano y es muy difícil competir sin comenzar a prepararse, en todos los deportes. Esto muestra cierta progresión.

“La mayor preocupación es la seguridad, esa es siempre la prioridad. Más que nunca, ahora es una preocupación el aumento del número de (infecciones). Pero incluso si los números no son altos, la preocupación seguirá ahí”, dijo.

La UIL también aclaró los rumores que se estaban extendiendo tan rápido como el coronavirus, específicamente sobre un horario alternativo.

Jason Lovvorn, entrenador de fútbol americano y director de la Primera Academia Bautista en Dallas, propuso recientemente un calendario a TAPPS, la Asociación de Escuelas Privadas y Parroquiales de Texas, que básicamente cambió las temporadas escolares.

Según la propuesta, que también se propuso para UIL pero no estaba afiliada a la organización, el voleibol se comenzaría a practicar el 15 de febrero y los primeros partidos se jugarían el 22 de febrero. El campeonato estatal sería del 26 al 29 de mayo para la UIL y del 19 al 21 de mayo para TAPPS.

Para el fútbol americano, el primer día de práctica sería el 15 de febrero, un partido de práctica se llevaría a cabo el 26 de febrero y los primeros juegos se celebrarían el 5 de marzo. El campeonato estatal para UIL sería del 9 al 12 de junio y del 19 al 21 de mayo para TAPPS .

Mientras tanto, el tenis, el golf, el atletismo, el béisbol y el softbol se comenzarían a practicar el 3 de agosto y los campeonatos estatales se celebrarían a mediados de noviembre.

El Dallas Morning News informó que la UIL dijo que consideraría ideas sin precedentes debido al coronavirus y agregó que la propuesta está ganando fuerza entre los entrenadores del área de Dallas.

Sin embargo, la UIL declaró en el correo electrónico a los directores y entrenadores de atletismo que, “la UIL está al tanto de un calendario de atletismo alternativo que se distribuyó recientemente a algunas escuelas miembros de la UIL. Tenga en cuenta que cualquier información que proponga alternativas al calendario de UIL no tiene afiliación y no está autorizada por UIL. Cualquier información de UIL será tratada de la misma manera que lo ha sido, con una notificación oficial enviada primero a los superintendentes y administradores escolares, y luego a los medios y al público en general”.

González dijo que no tenía ninguna opinión sobre el horario, ya que no era algo que UIL hubiera propuesto o sugerido.

“La planeación de UIL es lo que alinea tu estrategia, por lo que no sería justo decir si este es un gran plan o no, cuando realmente no es un plan que la UIL está considerando. La UIL está buscando tantas opciones diferentes y hay muchas opciones. Me resulta difícil apoyarlo si no proviene de UIL”.

Los entrenadores y directores deportivos están comenzando a sentir la presión de hacia dónde van los caminos atléticos y académicos.

“El virus hace que sea muy difícil planificar porque todo es inconsistente y ahí es donde está el miedo”, dijo un director deportivo. “Podría tener un plan y simplemente podría cambiar; es una cosa del día a día, pero tenemos que tener una respuesta pronto”.