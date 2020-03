Previous Next Aplazan maratón de Boston hasta septiembre por coronavirus Corredores cruzan la línea de salida del maratón de Boston en Hopkinton, Massachusetts. El 124º maratón de Boston está programado para el lunes 20 de abril de 2020. Los organizadores del maratón de Boston dicen que posponen la prestigiosa carrera hasta el 14 de septiembre debido a las preocupaciones sobre la pandemia de coronavirus.

BOSTON, Massachusetts — Los organizadores del Maratón de Boston decidieron aplazar la prestigiosa carrera hasta el 14 de septiembre debido a preocupaciones por la pandemia de coronavirus, dijo el viernes el alcalde Marty Walsh. La Boston Athletic Association, que supervisa el maratón, se había abstenido de decidor la suerte de la carrera del 20 de abril incluso cuando otros grandes eventos deportivos habían sido cancelados o aplazados en todo el mundo. Pero en semanas recientes habían aumentado las presiones de funcionarios municipales en Boston y de las siete ciudades y pueblos a lo largo de la ruta de 42, 2 kilómetros (26,2 millas). Algunos habían expresado preocupaciones no solamente por la salud de los 31.000 corredores registrados, sino también las del aproximadamente un millón de espectadores que tradicionalmente acuden a presenciar la carrera, muchas veces en contacto directo con los deportistas. Las restricciones ordenadas por el presidente Donad Trump a los viajes desde Europa complicaron aún más los esfuerzos para salvar el maratón. Miles de corredores viajan de Europa para competir en Boston. El Maratón de Boston nunca ha sido cancelado oficialmente desde su primera edición en 1897, aunque hubo una cancelación de facto en 1918, cuando el fin de la I Guerra Mundial y una pandemia global de influenza forzó a los organizadores a cambiar a un formato de relevos. En días recientes, el Maratón de Roma fue cancelado, el Maratón de París fue aplazado al 18 de octubre y el de Barcelona hasta el 25 de octubre, todo ello por el brote de COVID-19. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

